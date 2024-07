In casa un "bazar" di droghe sintetiche: in manette lo spacciatore

Una piccola base dello spaccio di droghe sintetiche è stata scoperta ieri 8 luglio dai carabinieri del Radiomobile in piazza De Gasperi a Padova. Il bilancio è di un arresto ed un ingente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata e tolta dal mercato. Nei guai è finito uno spacciatore cinese di 41 anni, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Tutto è partito da una segnalazione anonima al 112 che ha riferito di un trambusto anomalo provenire dall'appartamento.

L'azione

La pattuglia inviata in piazza De Gasperi, ha localizzato la palazzina e bussato all’appartamento indicato dal richiedente. Ha aperto un uomo cinese che, alla vista dei militari dell'Arma ha gettato dalla finestra due bustine sospette che sono state prontamente recuperate. All'interno sono stati trovati rispettivamente 10,75 grammi di shaboo e 15,08 grammi di ketamina. A quel punto i carabinieri, insospettiti che nell’abitazione ci potesse essere occultata altra sostanza stupefacente hanno proceduto a perquisizione domiciliare, rinvenendo 207 pastiglie di ecstasy per un peso complessivo di 123,29 grammi, 110 euro in contanti probabile provento di precedente attività illecita, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Il quarantunenne cinese, dopo aver messo al corrente dell'attività il pubblico ministero di turno è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e associato alla casa circondariale Due Palazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria.