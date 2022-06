Ladro seriale tradito dall'ultimo "colpo". Ferito un carabiniere

Ladro seriale arrestato dai carabinieri dopo una colluttazione. E' successo ieri sera 29 giugno alle 21 nel piazzale della stazione ferroviaria di Padova. A tradire un tunisino di 34 anni con una sfilza di precedenti alle spalle è stato l'ultimo furto. Di fatto si è avvicinato ad una ragazzina di 15 anni e le ha sfilato dalla borsa uno smartphone. Quest'ultima si è accorta del furto e si è messa ad urlare. In zona vi era una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile che ha subito bloccato il malvivente. Non è stato facile rendere inoffensivo il nordafricano. Nella colluttazione uno dei militari è rimasto leggermente ferito ed è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Una volta accompagnato in caserma, da uno zaino del tunisino oltre al cellulare appena rubato sono spuntati capi d'abbiagliamento rubati nel pomeriggio al negozio Ovs di via San Fermo. La refurtiva è stata sequestrata e in un secondo momento restituita ai legittimi proprietari.