Tenta di rubare da MediaWord: scoperto prende a pugni il vigilantes

Scoperto dopo il furto, prende a pugni il vigilantes. I carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle hanno arrestato in flagranza di reato per rapina un 24enne originario della Guinea, già noto alle forze dell’ordine. I fatti si sono verificati nel corso del pomeriggio di ieri 28 maggio presso l’esercizio commerciale “MediaWorld” di Padova in via Venezia dove il giovane, dopo aver prelevato dallo scaffale espositore tre casse e tre cuffie bluetooth occultandole all’interno dello zaino si è diretto tranquillamente verso l’uscita sperando di non essere intercettato dal personale di sicurezza.

L'arresto

Una volta scoperto, al fine di guadagnarsi la fuga ha aggredito fisicamente il personale della sicurezza. Tempestivo è stato l’intervento della pattuglia dei carabinieri che giunta sul luogo dell'emergenza dopo l'allarme lanciato da personale del megastore, ha bloccato lo straniero, facendosi consegnare la merce in precedenza rubata. Quanto rinvenuto del valore di 170 euro è stata restituito ai legittimi proprietari. Il ventiquattrenne è stato arrestato e ora dovrà rispondere all'autorità giudiziaria dei fatti contestati. Non è la prima volta che da “MediaWorld” ladri travestiti da clienti tentano inutilmente di rubare merce eludendo il sistema di sorveglianza.