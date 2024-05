Ruba la borsetta ad una donna sotto gli occhi di un testimone: arrestato dai carabinieri

Sembrava un furto "facile", ma il malvivente non ha fatto i conti con l'occhio attento di un avventore di un esercizio commerciale. Il cliente di un bar assiste in presa diretta ad un furto ai danni di una donna e allerta in tempo reale il 112. Arrestato in flagranza un uomo di 47 anni per furto con strappo. E' successo oggi 21 maggio nelle prime ore della mattinata in zona stazione ferroviaria. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno arrestato un padovano, già noto alle forze dell’ordine. La vittima, al termine del rocambolesco arresto, seppur spaventata, non ha necessitato delle cure del pronto soccorso.

Il racconto

I fatti si sono verificati nel corso della mattinata presso il piazzale Stazione di Padova quando una donna di origine bengalese è stata avvicinata alle spalle da un uomo che con gesto fulminio le ha strappato con forza la borsa a tracollo, dirigendosi poi a piedi verso la vicina via Donghi. Un giovane che era seduto al tavolo presso un vicino bar, notando la scesa è partito all’inseguimento dell’uomo e senza perderlo di vista ha contattato il 112. Tempestivo è stato l’intervento di una pattuglia dei carabinieri che a breve distanza è riuscita a rintracciare e fermare l’uomo ancora in fuga. La borsa sottratta è stata restituita alla legittima proprietaria. Per il ladro sono scattate le manette e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati.