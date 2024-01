Condannato per droga in Lussemburgo, catturato a Padova

Aveva in pendenza un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità lussemburghesi. L'accusa a suo carico è di produzione, vendita e acquisto illecito di stupefacenti. Gli investigatori della Squadra mobile della Questura di Padova ieri 21 gennaio, al termine di una serrata attività sul territorio euganeo, hanno avuto informazioni che il ricercato si potesse nascondere a Padova. E' stato circoscritto l'ambito di ricerca e alla fine gli sforzi investigativi hanno ottenuto gli effetti sperati. A Padova l'uomo, tenuto sotto controllo per diversi giorni, conduceva una vita piuttosto isolata, evitando in qualsiasi occasione di esporsi e rischiare di venire a contatto con le forze dell'ordine.

L'arresto

Nei guai è finito un nigeriano di 30 anni, che da qualche mese si era stabilito in città con la famiglia. Aveva scelto un luogo defilato, in zona industriale, per non dare troppo nell'occhio. Era cosciente del mandato d'arresto che lo aveva raggiunto. I reati che gli vengono contestati sono stati consumati nel maggio del 2022 nel Quartier Bonnevoie, quando venne sorpreso con 12 involucri di cocaina. Fatti che gli sono costati in quel paese una condanna a due anni confermata il giugno scorso dalla Court of Appeal. Dovrà ancora scontare 667 giorni di detenzione. Rintracciato dai poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile nel suo nuovo ed attuale domicilio nella città di Padova, è stato accompagnato in Questura. Terminate le formalità di rito l'uomo è stato associato alla casa circondariale Due Palazzi di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria.