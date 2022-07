Fugge all'alt e getta la "maria" dal finestrino: arrestato automobilista

Con la marijuana in auto è fuggito all'alt della Polizia ed è stato successivamente arrestato. I fatti si sono svolti domenica sera 24 luglio 2022. Gli agenti della sezione Volanti della Questura, durante un normale servizio di pattugliamento, all'altezza di via Buzzaccarini hanno notato un'auto con a bordo un ragazzo che procedeva a fari spenti. L'hanno invitato ad accendere i dispositivi luminosi, ma l'automobilista invece di mettersi in regola, ha pensato bene di accelerare e fuggire. Ne è nato un breve inseguimento che si è concluso in via Crescini. Qui il ragazzo italiano di 23 anni ha cominciato a spintonare i poliziotti nel tentativo di evitare il controllo. Dopo essere stato reso offensivo, gli agenti hanno effettuato il percorso al contrario dell'inseguimento recuperando a terra un involucro con 68 grammi di marijuana che il fuggitivo aveva gettato dal finestrino. Si è proceduto poi alla perquisizione domiciliare che ha permesso di recuperare e sequestrare ulteriorir 6 grammi di marijuana. L'indagato è stato portato negli uffici della Questura e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Processato per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto con immediata scarcerazione. A carico dell'automobilista l'obbligo di firma in Questura.