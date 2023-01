Tenta di arraffare dei cellulari dal negozio, viene arrestato per tentata rapina

Voleva mettere a segno un furto al megastore Mediaworld di via Venezia a Padova, ma è finito in manette. E' successo ieri, 17 gennaio.

Cosa è successo

Da quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato Stanga, alla centrale operativa del 113 nelle prime ore del pomeriggio è arrivata la telefonata di un responsabile del negozio che riferiva di un furto in atto e chiedeva l'intervento di una volante. Quando i poliziotti sono arrivati sul luogo della segnalazione hanno subito individuato il sospettato. Si tratta di un cittadino originario del Marocco di 25 anni residente a Padova. Quest'ultimo quando ha capito di essere stato scoperto, non ha esitato a picchiare il personale di vigilanza pur di guadagnarsi la fuga. Dopo averlo fermato gli agenti hanno sentito il direttore di Mediaworld che avrebbe riferito di aver visto il nordafricano in atteggiamento sospetto tra gli espositori del megastore. A quel punto il ventiseienne, dopo aver estratto uno smartphone asportato dal contenitore di sicurezza è fuggito verso l'uscita dove, nel tentativo di scappare, ha iniziato a spintonare e colpire il personale addetto alla sicurezza.

Il complice

In suo aiuto è arrivato anche un complice, identificato poi in un cittadino algerino di 22 anni, che ha iniziato ad aggredire il sorvegliante con pugni e calci al fine di agevolare la fuga del malvivente. I poliziotti del Commissariato Stanga hanno rinvenuto anche un secondo cellulare, occultato sotto la giacca del responsabile del furto, oltre ad un cacciavite e una pinza con lama a tronchese.

I provvedimenti

Il ventiseienne marocchino, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio è stato accompagnato negli uffici della Questura e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per tentata rapina. Meglio è andata al suo complice che è stato denunciato in stato di libertà per favoreggiamento e per il possesso di arnesi atti allo scasso. Nonostante il negozio fosse affollato di clienti al momento della tentata rapina, nessuno dei presenti durante i momenti di tensione è rimasto contuso.