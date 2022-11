Tenta di rapinare un connazionale armato di mannaia: arrestato

Ha minacciato un connazionale con una mannaia e l'ha preso a calci e pugni riducendolo ad una maschera di sangue. Il tutto, da quanto evidenziato dai carabinieri, a scopo di rapina.

I fatti

Ieri pomeriggio, 29 novembre, in via Chiesanuova a Padova i carabinieri della Radiomobile hanno arrestato per tentata rapina aggravata, lesioni personali aggravate, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità e sulle e qualità personali proprie o di altri un sedicenne tunisino, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato. Il giovane, colpendo con calci e pugni un uomo di 48 anni suo connazionale, anch'egli in Italia senza fissa dimora pregiudicato, mediante la minaccia di una mannaia, prima si è fatto consegnare il telefono cellulare per effettuare una telefonata, e successivamente lo ha costretto ad accompagnarlo ad un vicino supermercato ad acquistare generi alimentari. La vittima è riuscito a divincolarsi e ha chiamare il 112.

Finto sedicenne

Durante le fasi di identificazione il sedicenne ha fornito false generalità ai carabinieri. Successivi accertamenti radiologici hanno permesso di appurare come l'indagato di fatto fosse maggiorenne. Perquisito, è stato trovato in possesso di una mannaia da cucina con lama di 14 centimetri che è stata sequestrata. La vittima del pestaggio, pur contuso e dolorante, non ha necessitato delle cure del pronto soccorso.