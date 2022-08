Sorvegliato speciale maltratta moglie e figli, verrà rimpatriato

E' stato condannato per maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie e dei si figli e già in passato è stato sottoposto ad un precedente obbligo di allontanamento dalla casa familiare. Nonostante queste misure un uomo di 52 anni originario del Pakistan ha continuato a fare ciò che ha voluto, violando ripetutamente le prescrizioni impostegli. Sorvegliato speciale in manette: l'arresto è stato effettuato dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Padova.

La vicenda



Sorvegliato speciale dal 7 aprile scorso, mercoledì pomeriggio è stato controllato dagli agenti del commissariato di Adria (Rovigo) nei pressi della stazione ferroviaria. E' stato così indagato per inosservanza dell'obbligo di soggiorno a Padova. La violazione, accertata dagli agenti della Questura, ha consentito l’arresto fuori flagranza del soggetto che, questa mattina, è stato giudicato con rito direttissimo. Nella stessa circostranza lo straniero è stato denunciato perché non aveva con sé, e quindi non ha esibito agli operatori, la “carta di permanenza” come prescritto dalla normativa.

Il precedente

La sera del 24 agosto il cinquantaduenne aveva richiesto al 113 l’intervento delle Volanti perché non riusciva ad accedere presso la propria abitazione, in zona Camin. I poliziotti intervenuti, tuttavia, hanno accertato che si trattava dell’abitazione in cui vivono la moglie e i figli, ai quali, per espressa previsione della Sorveglianza speciale, lo stesso non può avvicinarsi. Anche per quest'ultima violazione il 52enne è stato denunciato.

Esito direttissima

All’esito della direttissima il cittadino pachistano, che si trova in posizione irregolare sul territorio nazionale, è stato espulso con provvedimento del prefetto di Padova e già in giornata sarà accompagnato presso un CPR, centri di permanenza per rimpatri.