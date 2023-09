Al Portello con la droga: arrestato pusher

Spaccio di droga, in manette l'ennesimo pusher nordafricano. Ieri 19 settembre a Padova in via Belzoni, zona particolarmente frequentata dagli universitari, i carabinieri del Radiomobile hanno fermato un uomo trovato in possesso di stupefacente già suddiviso in dosi. Hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne tunisino, irregolare, già noto alle forze dell’ordine. L'attività di repressione al fenomeno è costante. Quello che sorprende gli inquirenti è il rapido turnover di spacciatori che hanno in mano l'illecito mercato. Con la ripresa delle lezioni universitarie i pattugliamenti delle forze dell'ordine in tutta l'area verranno ulteriormente potenziati.

Cosa è successo

I fatti si sono verificati nel corso della serata in zona Portello, quando la pattuglia in transito in via Belzoni, attirata dall’atteggiamento sospetto di un giovane nord africano che confabulava con altri connazionali ha deciso di fermarlo e controllarlo. Alla vista dei militari, il giovane ha cercato di liberarsi di tre involucri del peso di 12,05 grammi di hashish che teneva nascosti nel pugno. La scena non è passata inosservata. E' stata recuperata la sostanza e bloccato il sospettato. A seguito di perquisizione personale è stato poi trovato in possesso di 135 euro probabile provento di precedente attività illecita. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Il giovane, arrestato in flagranza di reato, dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati.