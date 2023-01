Bastava un colpo di clacson e dall'alto scendeva la "neve"

Arresto da film ieri 26 gennaio messo a segno dagli investigatori della Squadra mobile. In manette è finito un cittadino algerino di 23 anni, irregolare sul territorio nazionale. Deve rispondere all'autorità giudiziaria di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

La location

Gli agenti della sezione antidroga hanno effettuato l'intervento a ridosso dell'innesto della tangenziale nord, dove già una settimana fa, perlustrandone alcune intercapedini, vi avevano rinvenuto una cinquantina di dosi di cocaina con tutto il necessario per il confezionamento e la pesatura della droga, oltre ad una mazza da baseball, un machete e una pistola a salve completa di caricatore e numerose cartucce.

L'indagine

Tutto è nato da un sospetto via vai di persone nei pressi di un cancello di servizio posto ai piedi di uno dei piloni della tangenziale a due passi da via Ronchi Bassi e via Po'. Intuendo che questa area potesse essere una zona di spaccio, gli investigatori ieri hanno effettuato un servizio di osservazione. Nel corso dell'attività hanno capito che il cliente giungeva in auto e segnalava la sua presenza al pusher con un suono di clacson. A questo punto dall'alto arrivava un contenitore di plastica legato ad una corda con dentro le dosi di cocaina. Il cliente le prendeva e ci metteva dentro il corrispettivo in denaro. Nel corso dell'attività sono stati sorpresi due assuntori, un ragazzo di 24 anni di Bronzola di Campodarsego e un altro di 44 anni di Vigonza. Per loro è scattato il ritiro della patente e la segnalazione alla Prefettura. Gli agenti hanno sequestrato a loro carico le dosi di cocaina appena acquistate. Confermata l'attività di spaccio, si è passati all'azione per bloccare il pusher.

L'arresto

Gli agenti si sono introdotti all'interno dell'intercapedine del pilone per bloccare lo spacciatore. Quest'ultimo, l'algerino di 23 anni, per sottrarsi all'arresto si è buttato da un'altezza di quattro metri, ma è stato bloccato. Sequestrate ulteriori dieci dosi di cocaina e 330 euro considerato provento di precedente attività illecita.

I precedenti

Anche due anni fa, sulle tracce di alcuni giovani maghrebini dediti a spaccio di sostanze stupefacenti e all’insudiciamento dei porticati tra le vie Dupré, Fornace Morandi, Moretto da Brescia e Lorenzo da Bologna, i medesimi poliziotti della Squadra mobile risalirono ai cunicoli che corrono sotto la tangenziale, anche in quel caso attrezzati al bivacco ed alla custodia, preparazione e confezionamento delle sostanze stupefacenti. In quell’occasione a guidare il personale all’interno dei cunicoli furono alcuni

sistemi di allarme artigianali posizionati in vari passaggi allo scopo di segnalare possibili intrusioni indesiderate. Ad esser sequestrati furono numerosi etti di cocaina ed hashish, ma anche mazze da baseball, bombolette di spray urticante e taser elettrici.