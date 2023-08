Giardiniere con il vizio della "coca" beccato in auto col pusher

Senza patente è partito da Cervarese ed è andato a Padova ad acquistare cocaina. Il pusher è stato arrestato, l'assuntore è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore. I poliziotti della sezione "Criminalità Diffusa" della Questura hanno messo le manette ai polsi ad un tunisino di 21 anni noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona, la pubblica amministrazione e in materia di immigrazione clandestina. Intorno alle 15 di ieri, 22 agosto, durante un servizio di pattugliamento in via Tommaseo, gli agenti hanno notato un giovane salire a bordo di un'auto giunta poco prima e condotta da un cittadino italiano. C'è stato uno scambio: denaro e un involucro. Tanto è bastato per indurre gli investigatori della Questura a procedere al controllo.

Gli esiti dell'attività

Subito dopo lo scambio, l'auto è ripartita percorrendo pochi metri prima di fermarsi nuovamente e far scendere il tunisino. Controllati subito dopo entrambi gli uomini, i poliziotti hanno appurato come l'oggetto dello scambio fossero una dose di cocaina pagata 40 euro. La perquisizione personale a carico dello straniero ha permesso di rinvenire nella tasca dei suoi pantaloni le due banconote da 20 euro consegnategli dall’acquirente. Quest’ultimo, un giardiniere di Cervarese Santa Croce, è risultato privo di patente di guida al seguito e pertanto sanzionato pure ai sensi del Codice della Strada, oltre che segnalato alla Prefettura. Il ventunenne tunisino è stato invece tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.