Spaccio a Brusegana: gli agenti della Polizia locale arrestano il pusher

Spaccio a Brusegana, blitz della Polizia locale di Padova. Ieri, 9 maggio, a seguito di alcune segnalazioni da parte della collettività giunte nei giorni scorsi che riferivano di attività illecite in quartiere, gli agenti del Reparto Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Padova hanno effettuato un'attività di osservazione che ha portato ad accertare cessioni di stupefacente di tipo metanfetamina, chiamata comunemente "shaboo", a persone di nazionalità filippina residenti in città. L'attività ha permesso di scoprire che lo stesso pusher era un filippino, residente a Padova con la famiglia.

Perquisizione

Trasmessa l'informativa in Procura, il pubblico ministero ha emesso un decreto di perquisizione dell'abitazione del filippino. Ieri, 9 maggio, nelle prime ore del mattino gli agenti hanno messo sotto controllo la zona dove si trova l'abitazione da perquisire. Nell'occasione il cittadino filippino è stato nuovamente sorpreso a spacciare "shaboo" ad un connazionale. L'acquirente è stato fermato e segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore, mentre lo spacciatore è stato bloccato per poi procedere alla perquisizione domiciliare. Ebbene, nel locale adibito a cantina sono stati rinvenuti 5,75 grammi di sostanza stupefacente "shaboo" già suddivisa in dosi, oltre a materiale per il confezionamento della sostanza e per il suo consumo. Alcune dosi sono state trovate occultate all'interno di un involucro di una caramella per poter sfuggire al controllo. La droga è stata sequestrata, mentre l'indagato, dopo aver messo al corrente dell'attività l'autorità giudiziaria, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Processato per direttissima il cittadino asiatico è stato condannato alla misura restrittiva dell'obbligo di firma alla Polizia locale in attesa del processo a suo carico.

Parla l'assessore alla Sicurezza

L'assessore alla sicurezza del comune di Padova, Diego Bonavina ha riferito: «Il contrasto allo spaccio ed al consumo di stupefacenti continua ad essere una priorità per questa Amministrazione. L'arresto di uno spacciatore che trattava e vendeva sostanze particolarmente pericolose per la salute degli assuntori come lo shaboo dimostra ancora una volta che il livello di impegno che gli operatori mettono in campo ogni giorno è molto elevato, e ciò avviene nell'interesse esclusivo della nostra comunità».