Non accetta la fine della relazione, all'ennesimo appostamento lo arrestano

I carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle hanno arrestato un cittadino italiano 46enne residente a Treviso per atti persecutori. La vittima, una 49enne italiana, più volte si è rivolta ai militari in quanto il suo ex fidanzato, dopo una frequentazione durata 3 anni e finita nel 2022, non accettando la fine della storia, ha continuato a presentarsi spesso sotto casa e davanti al posto di lavoro, per tale motivo nell’ottobre 2023 dopo una prima denuncia, all'uomo è stato notificato l’ammonimento emesso dal questore di Padova, ma ciò non ha fermato il 46enne nel continuare a perseguitare anche con telefonate la donna.

L'epilogo

L’ultimo episodio, risale al 10 gennaio, quando l’uomo si è presentato con la scusa di consegnare il regalo di Natale alla ex, sul luogo di lavoro e dopo il rifiuto ne è scaturita una breve discussione, l’arrestato si è allontanato, ma è poi ritornato sui suoi passi fermandosi davanti alla vetrina dell’agenzia viaggi in attesa della fine del turno di lavoro della donna che a quel punto ha contattato il 112 per una richiesta d’intervento. I militari giunti sul posto hanno trovato e fermato l’uomo nei pressi dell’agenzia e visti i trascorsi è stato tratto in arresto ed associato alla casa circondariale di Padova a disposizione dell’autorità giudiziaria.