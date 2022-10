Viaggiatore violento, si arrende soltanto con il taser: arrestato

Paura su un convoglio a Padova. L'allarme è stato lanciato ieri 13 ottobre dalla centrale operativa compartimentale della Polfer di Venezia che ha chiesto l'intervento della Polfer di Padova per una persona aggressiva all'interno di un treno. Alla fine, per bloccare un cittadino polacco e arrestarlo si è reso necessario l'utilizzo del Taser.

I fatti

La segnalazione è arrivata dalla capotreno, la quale cercava ausilio per l’allontanamento di un giovane che, alla richiesta di mostrare il biglietto, ha riferito di non averlo e si è mostrato particolarmente aggressivo e molesto non solo verso di lei, ma anche verso il resto dei viaggiatori. Il viaggiatore molesto è stato inoltre scoperto dalla capotreno a rubarle soldi dal suo portafogli custodito nella carrozza. L'intervento è dei poliziotti è stato tempestivo e il violento è stato accompagnato negli uffici della Polfer a Padova. Qui il viaggiatore irregolare ha cominciato ad offendere i poliziotti, manifestando un atteggiamento sempre più aggressivo. Prima sono volate provocazioni, poi spinte, calci e pugni agli operatori della Polizia.

L'aggressore

Trentenne, originario della Polonia, già condannato per rapina con sentenza passata ingiudicato, è stato accompagnato in Questura. Qui ha continuato a mantenere un comportamento violento. Si è infatti opposto alle procedure di identificazione continuando ad inveire contro i poliziotti arrivando a sollevare una parte del mobile con il dispositivo per acquisire le impronte con l’intento di scagliarlo contro di loro. Visto l’atteggiamento violento del soggetto, un operatore ha utilizzato la pistola ad impulsi

elettrici Taser con l’intento di scongiurare ulteriori aggressioni. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato in flagranza e resistenza a pubblico ufficiale.