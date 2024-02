Sorpresi all'Interporto a rubare: due arresti in flagranza

Un testimone inaspettato impegnato a lavorare ha sventato un furto e ha permesso ai carabinieri di arrestare due nordafricani. Si sono introdotti nella notte tra il 31 gennaio e il primo febbraio all’interno dell’area dell’Interporto di Padova attrezzati con oggetti da scasso e hanno tentato di forzare un container contenente motori compressori di frigoriferi in attesa di essere smaltiti. Sono però stati sorpresi da un uomo che lavora all’interno della struttura che ha immediatamente allertato i carabinieri al 112 della centrale operativa.

L'intervento

Arrivati sul luogo della segnalazione i militari hanno sorpreso i due, entrambi cittadini del Marocco rispettivamente di 23 e 26anni, senza fissa dimora e già conosciuti alle forze dell’ordine mentre stavano armeggiando. Fermati e sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di un piede di porco e di una tronchese. I due, portati in caserma per gli atti di rito, sono stati arrestati per tentato furto in concorso e porto abusivo di armi, mentre gli oggetti rinvenuti durante la perquisizione sono stati sequestrati.