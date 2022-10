Baci e palpeggiamenti "proibiti": rintracciato e arrestato diciassettenne

Un'accusa infamante a suo carico. Minorenne indagato per violenza sessuale è fuggito dalla comunità educativa di Molfetta (Bari) dove stava affrontando un percorso di recupero alternativo al carcere, ed è tornato a Padova dove di fatto aveva commesso i reati. Rintracciato in via Reni all'Arcella dagli investigatori della Squadra mobile per lui si sono aperte le porte del carcere. Il procuratore generale di Venezia, messo al corrente della vicenda, ha presentato un’istanza urgente di aggravamento, accolta nella medesima giornata di ieri, 17 ottobre, dalla Corte d'Appello Di Venezia, che ne ha nuovamente disposto la misura della custodia in carcere. Il diciassettenne straniero, volto noto alle forze dell'ordine anche per reati in materia di stupefacenti, è stato condotto dalla Polizia all’Istituto Penale Minorile di Torino.

La vicenda

Era stato sottoposto una prima volta alla custodia in carcere, ma aveva ottenuto l'attenuazione della misura e l'affidamento in comunità. L'indagato era stato arrestato una prima volta nel febbraio scorso a seguito di una misura di custodia in carcere applicata dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, al termine di una rapida attività di indagine condotta dalla Squadra Mobile di Padova grazie alla quale era stato individuato come responsabile di una violenza sessuale commessa nella città del Santo appena qualche settimana prima.

La violenza

Dopo aver tentato invano di familiarizzare con una giovane padovana, incontrata in zona San Carlo ad inizio 2022, il giovane l’ha aggredita da tergo con violenza, baciandola ripetutamente sul collo e toccandole le parti intime, il tutto mentre le impediva ogni movimento. Solo la ininterrotta reazione della vittima gli aveva impedito di compiere ulteriori atti sessuali. Sulla base della descrizione fornita dalla ragazza, con indicazione di tratti somatici ben precisi, gli investigatori della Squadra Mobile hanno individuato l’aggressore; già noto per reati legati allo spaccio. Nell'occasione, attraverso il riconoscimento fotografico, la vittima ha riconosciuto il maniaco. In occasione del primo arresto il diciassettenne è stato trovato anche in possesso di hashish e di soldi riconducibili a precedente attività illecita.

L'occasione non sfruttata

Dopo l’arresto lo straniero è stato condotto all’Istituto penale per Minorenni di Treviso e l’aprile successivo trasferito in quello di Bari. Nel giugno scorso il G.U.P. del Tribunale per i? Minorenni di Venezia lo ha condannato in primo grado ad un anno e 9 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale. Sulla scorta di un’esaustiva relazione curata dall'Istituto penitenziario barese, in cui si dava atto del positivo percorso intrapreso dall'imputato, il 22 settembre scorso la Corte d'Appello di Venezia ne ha ordinato l'immediata scarcerazione, concedendogli l'attenuazione della misura, ovvero la sostituzione con quella del collocamento in una comunità educativa di Molfetta.. Nel frattempo è intervenuta anche la condanna in secondo grado. La sera dell’11 ottobre il diciassettenne si è allontanato dalla comunità facendo perdere le proprie tracce. Fino al rintraccio di ieri e il definitivo arresto.