Tentano l'assalto al negozio Euronics, ma scatta l'allarme e finiscono in manette

Scatta l'allarme, fallisce l'assalto al negozio Euronics di via San Marco nella zona est di Padova vicino al casello autostradale. Il bilancio dell'operazione è di tre ladri arrestati. A metterla a segno sono stati i carabinieri della stazione di Noventa Padovana e i colleghi del Radiomobile di Padova. L'episodio è accaduto nella notte tra il 22 e il 23 febbraio. L'obiettivo dei malviventi era quello di mettere a segno una scappata e asportare il contenuto delle vetrine del negozio, ma qualcosa è andato storto e sono arrivate le manette.

Cosa è successo

Quando è scattato l'allarme rapina del negozio la vigilanza dalle telecamere ha subito notato la presenza di tre uomini. C'è voluto poco a capire che vi fosse un furto in atto. La centrale operativa del 112 ha inviato due pattuglie sul luogo dell'emergenza. I militari arrivati in pochi minuti, hanno subito notato i tre cittadini armeggiare davanti alla porta d’ingresso del negozio con guanti anti taglio ed in mano un cacciavite. Gli attrezzi da scasso sono stati gettati subito a terra, ma questo non è servito a salvarli dall'arresto. I tre sono stati identificati in cittadini romeni di età compresa tra i 28 e 32 anni in Italia senza fissa dimora. Poco prima avevano sradicato un coperchio in ghisa di un tombino utile a sfondare la vetrata. Le pattuglie da un controllo al parcheggio antistante il negozio hanno notato un’auto Audi A4 usata dai tre malviventi per arrivare sull'obiettivo. Perquisita al suo interno è stata rinvenuta una cesoia ed altro materiale utile per lo scasso. I tre romeni, tutti conosciuti alle forze dell'ordine sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto e tradotti presso le camere di sicurezza della stazione carabinieri di Padova Principale in attesa del rito direttissimo.