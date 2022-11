Ladri professionisti "svuotano" il furgone portavalori: è caccia alla banda

Banditi in azione oggi, 17 novembre, in via Armistizio non distante da un istituto di credito.

I fatti

Attorno alle 12 una guardia giurata, dopo essere scesa dal Fiat Doblò sul quale trasportava denaro contante, è entrata in una banca. Pochi minuti sono bastati ai malviventi per entrare in azione e ripulire il furgoncino dell'intero carico di soldi. Poi i ladri sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. A dare l'allarme al 113 è stata la stessa guardia giurata non appena è uscita dalla banca e ha trovato lo sportellone del Doblò aperto.

Il bottino

Ancora in via di quantificazione il bottino del colpo, ma dai primi riscontri si parla di diverse decine di migliaia di euro. Non si è trattato sicuramente di un colpo improvvisato. E' probabile che da diverso tempo i ladri tenessero sotto stretta osservazione la "preda" per capire quale fosse il momento propizio per entrare in azione. Tutti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona saranno ora analizzati con l'obiettivo di ricostruire quanto è accaduto, quante persone hanno partecipato al colpo e possibilmente conoscere il mezzo utilizzato per la fuga. Della vicenda si stanno ora occupando gli investigatori della Squadra mobile della Questura.