Minorenne con coltello e pistola giocattolo in tasca, denunciato

Tra il primo e il 2 giugno i carabinieri del Radiomobile di Padova, nell’ambito di un ampio servizio di prevenzione dei reati hanno denunciato in stato di libertà tre persone all’autorità giudiziaria.

Ladro al market

Nel pomeriggio del primo giugno la pattuglia dei carabinieri è intervenuta su richiesta alla linea del 112 da parte del direttore del supermercato Despar di via Cernaia, in quanto gli addetti alla vigilanza hanno fermato un uomo con della merce occultata in una busta di nylon. I militari giunti al negozio hanno perquisito il denunciato, un 54enne moldavo di Padova, trovando all’interno della busta generi alimentari per 70 euro. I Carabinieri, insospettiti, hanno esteso la perquisizione anche all’autovettura in uso all'indagato trovando altra merce. Gli operatori da una verifica incrociata, hanno scoperto che l’uomo, alcune ore prima, in un altro supermercato della stessa catena, aveva rubato altri alimenti per 13 euro. La merce è stata riconsegnata ai rispettivi direttori dei due supermercati, mentre l’uomo è stato denunciato per furto aggravato.

Pistola giocattolo

A seguire i carabinieri, in via Pioveghetto, hanno fermato e controllato un gruppo di ragazzi e sottoposti a perquisizione. La denuncia è scattata per uno di loro, un 17enne italiano domiciliato ad Albignasego, in quanto all’interno del proprio zaino è stato trovato in possesso, senza alcuna motivazione valida, di un coltello da cucina lungo 27 centimetri ed una pistola giocattolo con tappo rosso. Il coltello è stato posto in sequestro ed il minore, affidato ai genitori è stato denunciato all’autorità giudiziaria minorile di Venezia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Bicicletta rubata

Nella serata di ieri 2 giugno la proprietaria di una bicicletta, una 48enne italiana, in via Andrea Costa ha notato un uomo a bordo della sua bici, asportatale il 18 dicembre scorso, ha contattato il 112. I carabinieri giunti subito sul luogo della segnalazione hanno fermato un uomo di 28 anni del Bangladesh residente a Padova, il quale non ha saputo dare alcuna spiegazione in merito al possesso del veicolo e per tale ragione è stato denunciato per ricettazione mentre la bicicletta è stata restituita alla legittima proprietaria.