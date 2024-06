Escavatori, carrelli elevatori, attrezzi edili: ritrovata refurtiva per 150mila euro

ue piattaforme elevatrici, un escavatore ed un braccio demolitore che era stato trafugati lo scorso 17 giugno alla S.A. Montaggi s.r.l. di Gazzo padovano. E ancora un escavatore idraulico, una macchina operatrice semovente e una benna miscelatrice per il calcestruzzo che erano spariti qualche giorno da da un cantiere dell'azienda edile "Parolin costruzioni generali s.r.l." a Piazzola sul Brenta, in via Guido Rossa. Supera i 150mila euro il valore della refurtiva che ieri pomeriggio, 18 giugno, è stata ritrovata dai carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto nell'area esterna di un'azienda dismessa nella zona industriale di via dell'Artigianato, la "Enimaglia" in via del lavoro. I macchinari sono stati notati da una pattuglia dei militari che attraverso i numeri di matricola dei macchinari sono riusciti a chiarirne la provenienza. L'intera refurtiva è già stata restituita alle due aziende padovane derubate. E' probabile che i ladri abbiano abbandonato li il materiale per poi recuperarlo in un secondo momento. I carabinieri di Castelfranco cercheranno ora di chiarire l'identità dei ladri visionando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona industriale e nei dintorni. Negli ultimi giorni non sono stati questi gli unici furti di mezzi edili: la scorsa settimana da un'azienda di Villorba era stato rubato un escavatore dal valore di circa 90mila euro.