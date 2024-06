Fermato conducente di autobus con il vizio dell'eroina

Durante i servizi di contrasto della criminalità urbana nelle vie e piazze prossime alla stazione ferroviaria, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un 25enne nigeriano irregolare, già con precedenti specifici. Appostati in Via Tommaseo, gli agenti hanno osservato un soggetto provenire a passo spedito dal vicino capolinea degli autobus. Lo hanno quindi visto avvicinarsi allo straniero e dopo una breve trattativa riceverne un involucro. Controllati entrambi, gli agenti hanno appurato come lo straniero avesse ceduto una dose di eroina; addosso gli hanno trovato pure ulteriori dosi, sia di eroina che di marijuana, e la somma di 150 euro.

Il cliente che non ti aspetti

A lasciare basiti gli agenti è stato però il lavoro svolto dal cliente. Quest’ultimo, infatti, che ha peraltro ammesso di essere un cliente abituale del pusher, al punto da aver ottenuto quest’ultima dose dietro la promessa di corrisponderne il prezzo nei prossimi giorni, è risultato essere autista di autobus del servizio di trasporto urbano ed extraurbano di Padova. Già in passato, appena un anno e mezzo fa era stato già sospeso per 3 tre mesi dall’esercizio del pubblico servizio di autista. Benché nella circostanza non sia stato sorpreso in servizio, nei suoi confronti i poliziotti provvederanno oltre alla consueta segnalazione in Prefettura anche ad una doverosa comunicazione affinché ne venga valutata e riconsiderata l’idoneità al servizio, essendo evidente la sua pericolosità alla guida di mezzi destinati al trasporto pubblico. Ad essere invece arrestato e giudicato per direttissima è stato lo straniero. Nei suoi confronti il giudice ha già pronunciato una condanna a 9 mesi di reclusione e mille euro di multa, mentre è stata avviata pure la procedura di espulsione.