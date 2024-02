Schianto in zona stazione, ciclista grave in ospedale

Incidente stradale oggi 6 febbraio nel tardo pomeriggio. Lo schianto è avvenuto in via Cairoli a due passi dalla stazione ferroviaria. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia locale il trentenne che si trovava in sella alla bicicletta è stato sbalzato a terra. Immediati i soccorsi. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato in ospedale. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne le tempistiche di recupero.

Traffico

L'incidente ha creato disagi alla viabilità. La situazione è tornata regolare soltanto dopo le 18 quando gli agenti hanno dato l'assenso per rimuovere i mezzi incidentati. Come da prassi il conducente dell'auto è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.Da un primo riscontro non sono rimasti coinvolti ulteriori mezzi. Sotto la lente d'ingrandimento la velocità sostenuta, ma anche una banale disattenzione.