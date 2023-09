Bmw in fiamme, miracolosamente illeso l'automobilista

Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, 5 settembre, per l’incendio di un’autovettura in via Marco Polo, a Padova. L’autista della Bmw 320, accortosi che il mezzo stava iniziando a fare del fumo, è sceso subito dall’auto mettendosi in salvo, mentre le fiamme hanno cominciato a divampare. A scopo precauzionale è stata allertata anche la centrale operativa del 118, ma nessuno dei presenti ha necessitato delle cure del pronto soccorso. La viabilità ha subito rallentamenti. I mezzi in transito sono stati dirottati lungo arterie secondarie.

I soccorsi

L’intervento delle squadre della centrale di Padova ha consentito di spegnere le fiamme con l’utilizzo del liquido schiumogeno. Coinvolto parzialmente anche un altro mezzo vicino. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul luogo dell'emergenza sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 16:30. Sentito dalle forze dell'ordine il proprietario dell'auto avrebbe riferito di non aver mai avuto problemi al suo mezzo. L'evento odierno di fatto è arrivato all'improvviso e inaspettato.