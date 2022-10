Stroncato da un malore, muore autista nonostante le tempestive cure

Un infarto che non gli ha dato scampo al termine di una giornata trascorsa con i ragazzi di una scuola padovana. Tragedia sul lavoro ieri, 17 ottobre a Padova. Un autista di pullman granturismo, Oscar Bonazza di 63 anni, dopo aver riportato nella città del Santo una scolaresca, stava rientrando a Quarto d'Altino (Venezia) dove viveva con la moglie.

Il dramma

Giunto in via Merlin a Padova al volante del mezzo ha avvertito qualcosa di anomalo. Un malessere improvviso che l'ha costretto ad accostare. Ha subito chiesto aiuto e i soccorsi sono stati tempestivi, ma poco dopo essere giunto in ospedale è morto nonostante i tentativi disperati di rianimarlo posti in essere dal personale sanitario. Sconvolti i suoi colleghi che l'hanno ricordato come un professionista esemplare, sempre pronto ad aiutare chi aveva bisogno. La salma è già stata messa a disposizione dei familiari per le esequie che si terranno sabato 22 ottobre nella parrocchiale di Quarto d'Altino.