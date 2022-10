Litiga con un altro automobilista, poi si rifiuta di fare l'alcoltest: trentenne arrestato

Ha litigato con un altro automobilista lungo via dei Colli a Padova. Qualcuno sentendo le urla provenienti dalla strada ha pensato bene di chiamare il 112. Non è dato sapere se la disputa sia cominciata per un sorpasso azzardato o qualcosa di analogo, sta di fatto che è costata cara ad un automobilista romeno di Selvazzano.

I fatti

E' successo domenica 2 ottobre poco prima di mezzanotte in via dei Colli. Dopo l'allarme alla centrale operativa sul luogo della segnalazione è arrivata una pattuglia della Radiomobile di Padova. I carabinieri si sono subito accorti che uno dei due litiganti, un cittadino romeno di 30 anni era visibilmente alterato. Hanno provato a tranquillizzarlo e l'hanno invitato a sottoporsi all'alcoltest. Quest'ultimo, per tutta risposta, è diventato ancora più violento e di fatto ha cominciato a spintonare i militari per sottrarsi all'accertamento. Quando i carabinieri hanno capito che l'uomo di fatto era intrattabile, l'hanno caricato sull'autoradio e l'hanno accompagnato in caserma. Al termine delle formalità di rito il trentenne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico che secondo il Codice della Strada si configura come un'ammissione di colpa. Contestualmente gli è stata anche ritirata la patente e sequestrato il mezzo. Il trentenne romeno si trova ora agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.