Si accorge che l'auto sta bruciando e si mette in salvo

Nella notte tra l'8 e il 9 maggioro attorno alle 2,40 i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada a seguito dell'incendio di un'auto. L'intervento è avvenuto lungo la A/4 tra le uscite di Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia. Le cause di probabile natura elettromeccanica, sono ora al vaglio della squadra intervenuta. Sul luogo della segnalazione sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale con più mezzi e gli ausiliari di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate attorno alle 4. Visto l'orario, i disagi alla viabilità sono stati minimi. A scopo precauzionale è stata allertata anche la centrale operativa del 118, ma nessuno dei coinvolti ha necessitato delle cure del pronto soccorso.

Cosa è successo

Le fiamme hanno interessato una Chevrolet Camaro alimentata a benzina. Secondo una prima ricostruzione effettuata dal personale del 115 e dagli agenti della polizia stradale, il conducente del mezzo ha notato qualcosa che non andava. Ha avuto la lucidità di rallentare ed accostare in una zona sicura. Poi, assieme al passeggero, è sceso dall'auto. Pochi secondi e il suo mezzo è stato avvolto completamente dal fuoco. Le richieste d'aiuto ai numeri d'emergenza sono state tempestive. Sul luogo dell'emergenza sono arrivati i vigili del fuoco di Padova che hanno domato l'incendio. La Chevrolet è andata completamente distrutta. Conclusa l'attività è stata portata via da un carroattrezzi ed è

stata ripulita l'area interessata dal rogo.