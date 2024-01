Rissa tra giovanissimi con tre feriti: è bagarre politica

L'indagine della Squadra Mobile, che ha portato alla denuncia di sette minorenni per una rissa avvenuta tra piazza De Gasperi e il piazzale della stazione ferroviaria, ha scatenato la bagarre politica.

La voce di Micalizzi

Il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Andrea Micalizzi ha riferito: «La rissa fra gruppi di ragazzini è ovviamente un segnale di disagio che non può essere trascurato. Per fortuna, si tratta di piccoli gruppi, la maggior parte degli adolescenti e dei ragazzi che animano questo spazio sportivo pubblico e gratuito, così come degli altri numerosi che abbiamo realizzato in città sono lontanissimi da ogni atto violento e usufruiscono con soddisfazione e continuità della possibilità di fare sport. Dobbiamo - ha proseguito - come istituzioni, scuola, famiglia, avere più attenzione per queste fasce di adolescenti che manifestano un disagio comportamentale. Serve certamente attenzione da parte delle forze dell’ordine, ma prima di tutto un supporto psicologico attraverso strutture specializzate nell’affrontare questo tipo di disagi. Non dobbiamo minimizzare ma neppure ingigantire quanto accaduto. Serve equilibrio da parte di tutti. Mi rivolgo alle famiglie, non abbiate paura o vergona nel chiedere un aiuto se capite che vostro figlio si muove in questi ambiti border line. Non è facile neppure da genitori trovare il modo adatto di disinnescare questi comportamenti. Come amministrazione ragioneremo su azioni specifiche per affrontare il tema. Lo sport e le piastre sportive sono e rimangono un luogo sano e positivo di aggregazione e relazioni sociali. La riqualificazione di Piazza De Gasperi ha dato e sta dando risultati positivi, ovviamente faremo in modo che questa positività rimanga e anzi si rafforzi».

Il pensiero dell'assessore al Sociale

L’assessora al sociale Margherita Colonnello ha puntualizzato: «Quanto accaduto ci attiva nuovamente nel senso della gestione del disagio giovanile. Attiveremo l’opportuno dialogo con le forze dell'ordine per la conoscenza e eventuale presa in carico dei minori interessati. Se è vero che il disagio attraversa trasversalmente questa generazione, laddove esploda in forme violente va gestito in modo specifico, evitando inefficaci generalizzazioni. Il servizio sociale in tal senso attiva un servizio specifico di animazione di strada che due giorni a settimana si reca nei luoghi di ritrovo dei ragazzi, in centro e nei quartieri, per incentivare il contatto con adulti di riferimento».

La rabbia della Mosco

Il capogruppo Lega in consiglio comunale Eleonora Mosco è entrata a gamba tesa: «Tra risse, baby gang e spaccio Padova è maglia nera per la sicurezza e a dirlo sono i fatti nonostante il continuo negazionismo del sindaco Sergio Giordani. Il campo da basket così tanto ostentato non ha certamente risolto i problemi: per mesi è stato un parcheggio, ora campo per maxi risse. Gli slogan e le conseguenti azioni ormai necessarie su sicurezza e contrasto al degrado sono priorità non solo per la Lega ma per tanti Padovani da cui questa amministrazione è sempre più distante. Ringrazio le forze dell’ordine per il lavoro che stanno svolgendo e per le indagini portate a termine che continuano a dare un volto agli autori di episodi sempre più gravi che si susseguono in diverse zone della città. I residenti nelle aree più a rischio sono ormai stanchi della miopia che dimostra l’amministrazione: grazie alle immagini riprese dai loro cellulari è ormai impossibile per il primo cittadino e i suoi assessori continuare a far finta di niente. Questi fatti confermano che l’approccio ideologico non risolve ma aggrava la criticità della sicurezza e dell’ordine pubblico».