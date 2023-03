Ucciso a coltellate e gettato nel Bacchiglione: si cercano più colpevoli

Prosegue senza sosta l'attività investigativa della Squadra Mobile di Padova tesa ad identificare l'autore o gli autori dell'omicidio del nordafricano quarantenne trovato domenica 5 marzo in acqua nel Bacchiglione all'altezza della frazione di Brusegana a Padova, non distante dall'aeroporto. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Sergio Dini, proseguono senza tralasciare alcuna ipotesi, ma si sta facendo sempre più concreta quella del regolamento di conti, dello "sgarro" legato al mondo degli stupefacenti.

Le coltellate

Il corpo del quarantenne, che poteva essere secondo il medico legale in acqua già da ventiquattro ore, presenta ferite d'arma da taglio al ventre, alla gola e alle mani. Una decina in tutto, ma soltanto l'esame autoptico potrà precisare le lesioni inferte. Non è escluso che l'aggressione brutale con le lame abbia visto protagonisti più di un assassino. La vittima ha tentato in tutte le maniere di difendersi, lo dimostrano i tagli da difesa riscontrati nelle braccia e nelle mani. Sarà l'autopsia a specificare quale dei fendenti inferti è risultato fatale. Altro dettaglio, l'autopsia dovrà svelare se il corpo del nordafricano sia stato gettato in acqua quando l'uomo era già morto, oppure ancora in vita.

Indagini

E' un percorso complicato, ma non impossibile quello che stanno affrontando gli investigatori della Squadra mobile per risalire ai protagonisti dell'aggressione mortale. L'area teatro del brutale pestaggio non è coperta da videosorveglianza. Si cerca tra i frequentatori dell'area, spacciatori, assuntori, balordi e persone alla ricerca di sesso omosessuale, possibili testimoni dell'episodio, ma al momento nessuno sembra aver visto niente, oppure ha preferito chiudere un occhio e non dare informazioni utili agli investigatori. Una volta identificata con precisione la vittima si scaverà sul suo passato, si cercheranno collegamenti con persone che frequentava, con la speranza di raccogliere un indizio che possa risultare decisivo all'identificazione dell'assassino o degli assassini.