Droga, risse e pregiudicati, arrivano i sigilli al locale

Mano pesante del questore di Padova che oggi 28 giugno 2022 ha firmato un'ordinanza di chiusura per 30 giorni del bar "La Mongolfiera" di piazza Salvemini a due passi dalla stazione ferroviaria. Il provvedimento è arrivato dopo che nelle ultime settimane il locale, gestito da una camerunense di 44 anni, era diventato il crocevia di delinquenti. Risse sanguinose, situazioni di spaccio, sequestri a più riprese di sostanze stupefacenti, ne hanno fatto un locale pericoloso e non idoneo a rimanere aperto al pubblico. E' così scattata la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per trenta giorni.

Tra gli episodi più gravi sicuramente una rissa la scorsa settimana con almeno una ventita di balordi che se le sono date di santa ragione anche con l'utilizzo di un machete e cocci di bottiglia. Numerose le persone che sono rimaste ferite, da armi da taglio, nessuno in gravi condizioni. In un'altra circostanza il 9 giugno scorso gli agenti della Polizia locale con l'ausilio dell'unità cinofila hanno sequestrato 8 grammi di marijuana a carico di ignoti e denunciato un nigeriano che in tasca ne custodiva altri 12. Altri due stranieri sono risultati irregolari sul territorio nazionale