Droga e pregiudicati al bar: arriva la sospensione di 15 giorni

Oggi, 17 marzo, è stato notificato dal personale della Squadra Amministrativa della locale Divisione PAS il provvedimento a firma del questore della Questura di Padova di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande intestata ad una cinese di 23 anni per la gestione di un bar in via dei Colli. Alla base della decisione vi è la necessità di interrompere la concreta situazione di pericolo grave e attuale per la sicurezza pubblica impedendo, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi della situazione di allarme sociale venutasi a creare nel tempo, a causa della presenza di persone potenzialmente pericolose.

L'indagine

L’ordinanza è stata emessa a seguito dell’attività di indagine effettuata da personale della locale Squadra Mobile che, nel corso di uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nei giorni scorsi ha indagato un minore di origine tunisina trovato in possesso di 5 dosi di cocaina a fini di spaccio. Durante gli accertamenti nei pressi del locale gli operatori hanno inoltre proceduto alla identificazione di 3 avventori, tutti gravati da precedenti per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, uno dei quali irregolare sul territorio nazionale. Numerosi inoltre i controlli effettuati dagli agenti della sezione "Volanti" della Questura dai quali è emersa la presenza abituale, nel pubblico esercizio, di avventori in gran parte con pregiudizi penali o di polizia a carico. Considerata, pertanto, la necessità di provvedere con urgenza alla chiusura temporanea dell’attività per interrompere la complessiva situazione di illegalità e pericolo, la licenza della titolare è stata sospesa per 15 giorni.