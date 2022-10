Offende la cameriera e tenta di aggredire i carabinieri: denunciato quarantaseienne

Domenica notte di follia per un uomo di 46 anni di Napoli, volto noto alle forze dell'ordine. Attorno alle 23 del 2 ottobre è entrato in un bar di via Facciolati a Padova. Ha chiesto da bere e avrebbe cominciato ad avere un comportamento tutt'altro che elegante nei confronti della cameriera. Non è dato sapere se fosse sotto l'influenza dell'alcol o di sostanze stupefacenti.

L'allarme

La donna quando ha capito che il cliente non aveva alcuna intenzione di tranquillizzarsi, prima che potesse accadere qualcosa di grave, ha deciso di chiamare il 112. Sul luogo della segnalazione è arrivata una pattuglia della Radiomobile. Quando l'esagitato ha visto entrare nel bar il personale in divisa dell'Arma, invece di scendere a miti consigli è diventato ancora più violento e ha fatto di tutto per evitare di essere identificato. E' stato così reso inoffensivo e accompagnato in caserma. Al termine delle formalità di rito il quarantaseienne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.