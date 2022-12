Ruba uno smartphone all'addetta alle pulizie della Basilica del Santo: preso

Pensava fosse un gioco da ragazzi mettere a segno un furto alla Basilica del Santo a Padova e poi rimanere impunito. Non ha fatto i conti con i carabinieri e il sofisticato sistema di videosorveglianza della Basilica.

La cronaca

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma della stazione di Prato della Valle l'8 novembre scorso uno sconosciuto si è intrufolato negli spazi riservazi ai servizi igienici di Sant'Antonio. Quando ha visto che l'addetta alle pulizie era impegnata nella sua attività, ha allungato una mano dentro il suo giubbotto e le ha portato via il telefono cellulare. Poi il ladro si è defilato facendo perdere le proprie tracce. La vittima del furto non appena si è resa conto di non avere più il suo smartphone si è recata alla vicina caserma per formalizzare regolare denuncia. I militari, dopo aver acquisito decisivi spunti investigativi ieri, 16 dicembre, hanno denunciato un cittadino originario del Marocco di 48 anni, già noto alle forze dell'ordine, in Italia senza fissa dimora. Dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per furto aggravato.