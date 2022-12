Uno spumante a mezzanotte, poi scatta l'aumento della benzina

In attesa del goccio di spumante di mezzanotte, ci accontentiamo dell'ultimo goccio di benzina a prezzo ragionevole. L'ultimo giorno dell'anno rischia di trasformarsi in una lunga coda ai distributori di carburante alla ricerca di un "pieno" a prezzi vantaggiosi. Questo perchè oggi, 31 dicembre scade lo sconto sulle accise stabilito dal governo a fine novembre. Una riduzione di circa 18 centesimi al litro rispetto al valore precedente (30,5 centesimi) stabilita dall'esecutivo di Giorgia Meloni per tutto il mese scorso. Di fatto non è previsto alcun rinnovo. Da ricordare che le accise sono imposte sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo.

Code

Fin dalle prime ore del mattino in buona parte delle aree di servizio padovane è stato facile imbattersi in lunghe code di automobilisti davanti alla pompa della benzina. Se l'auspicio è che i prezzi non debbano schizzare alle stelle a partire da domani, è naturale che tra i padovani vi sia una certa apprensione sui costi visto che quello del carburante è uno dei tanti rincari che stanno caratterizzando questo periodo storico. Al momento non si sono segnalati disordini alle singole pompe di benzina, ma le forze dell'ordine stanno comunque monitorando la situazione pronti ad intervenire alla prima emergenza.