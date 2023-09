In bicicletta con tirapugni e droga: denunciato minorenne

E' stato fermato per un controllo il 5 settembre sera in via Dall'Arzere a Padova mentre transitava in sella ad una bicicletta a noleggio della società "Raid Movi" del comune di Padova. Un diciassettenne tunisino è finito in un mare di guai. L'intervento è stato effettuato dai carabinieri. All’atto del controllo ai due militari di pattuglia non è sfuggito che al velocipede mancavano il sistema di rilevazione gps e il lucchetto di blocco. Dopo aver identificato il diciassettenne i militari dell'Arma l'hanno sottoposto a perquisizione personale e le sorprese non sono mancate.

Scomode presenze nello zainetto

Il giovane nordafricano è stato trovato in possesso di un tirapugni in metallo e spontaneamente ha consegnato un involucro in cellophane contenente 3,75 grammi di hashish che sono stati sequestrati. Per lui è scattata la denuncia alla Procura minorile di Venezia per ricettazione, detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. E' stato inoltre segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. La bicicletta è stata sequestrata per la successiva restituzione alla società proprietaria.