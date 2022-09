Guida una bicicletta elettrica rubata, denunciato un trentanovenne

Passeggiava come nulla fosse in via Carducci a Padova in sella ad una bici elettrica. Ieri sera alle 22 i carabinieri della Radiomobile hanno deciso di identificare il ciclista.

Bici rubata

Si tratta di un uomo tunisino di 39 anni residente a Cadoneghe. I militari dell'Arma, dopo un rapido accertamento con la centrale operativa, hanno scoperto che il mezzo che stava guidando di fatto era stato rubato lo scorso agosto e la denuncia era stata formalizzata dalla vittima ai colleghi dell'Arma della stazione di Prato della Valle. Messo di fronte alle proprie responsabilità il trentanovenne non è stato in grado di riferire dove si fosse procurato la bicicletta elettrica.

Ricettazione

Sta di fatto che il mezzo è stato sequestrato e l'uomo è stato denunciato per ricettazione. Una volta terminata l'attività la proprietaria della bicicletta dopo oltre un mese dalla denuncia è potuta tornare in possesso del suo prezioso mezzo di locomozione.