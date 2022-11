Tenta di rubare una bicicletta, poi aggredisce il proprietario: arrestato

Per rubare una bicicletta è finito in manette. Si tratta di un volto noto alle forze dell'ordine. Il proprietario del mezzo ha avuto il sangue freddo di non mollare la presa e di chiamare i numeri d'emergenza.

I fatti

Nella notte tra il 25 e il 26 novembre in via Sorio a Padova un uomo di 42 anni originario della Tunisia ha trovato una bicicletta parcheggiata e ha pensato bene di rubarla. Sfortuna per lui la scena è avvenuta davanti agli occhi del proprietario che l'ha subito bloccato. Ne è nata una colluttazione nella quale il nordafricano ha tentato in tutte le maniere di fuggire. Il legittimo proprietario della bicicletta è riuscito a chiamare il 112 per essere soccorso. Sul luogo della segnalazione è arrivata una pattuglia della Radiomobile. Il ladro anche nei confronti dei militari dell'Arma ha mantenuto un comportamento di sfida e non senza fatica è stato caricato sull'autoradio per essere portato in caserma. Al momento di essere identificato ha fornito un alias. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla propria identità. Al termine degli atti la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.