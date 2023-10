Zig zag tra in bus in centro: ciclista "artista" denunciato

I video sui social nei quali si vede un ragazzo effettuare pericolose evoluzioni in mezzo al traffico di corso del Popolo, sono arrivati puntualmente anche in caserma e oggi, 27 ottobre, i carabinieri della stazione di Padova Principale hanno ricevuto il protagonista delle "bravate". Si tratta di un diciassettenne residente in un comune dell'hinterland padovano. Dopo averlo ascoltato, accompagnato dai genitori, è stato denunciato alla Procura dei minori di Venezia per attentato alla sicurezza dei trasporti

Cosa è successo

Sui social da qualche giorno è sempre più ricorrente vedere giovani amanti della bicicletta bmx che si "divertono" a mettere in atto manovre azzardate che di fatto mettono a rischio la propria incolumità, ma anche quella degli altri utenti della strada. Si tratta di un movimento in continua ascesa. Si parla che solo in provincia di Padova siano 200 gli atleti che amano queste acrobazie.Resta da capire ora se gli appassionati di questa disciplina riceveranno uno spazio idoneo a svolgere questa disciplina senza mettere a rischio la propria vita e l'incolumità degli altri utenti della strada.