Riconosce la sua bicicletta guidata da uno sconosciuto e chiama i carabinieri

Ha riconosciuto la sua bicicletta guidata da uno straniero e ha chiamato il 112. A distanza di pochi giorni dal furto avvenuto a Noventa Padovana, il mezzo è stato recuperato e l'utilizzatore è finito nei guai.

I fatti

Ieri pomeriggio, 15 novembre, un uomo di 33 anni che lo scorso 13 novembre aveva patito il furto della sua bicicletta, transitando a Mortise in via Luxardo, ha notato un uomo che pedalava in sella al suo mezzo di locomozione. Non ha perso tempo e ha subito contattato i carabinieri. Sul luogo della segnalazione sono arrivati i militari della Radiomobile di Padova che hanno subito bloccato il sospettato mentre si accingeva ad entrare in un'abitazione privata. Dopo averlo identificato gli è stato chiesto di chi fosse quella bici che stava utilizzando, ma le giustificazioni del ciclista non sono state ritenute attendibili. Lo straniero è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per ricettazione. La bicicletta è stata restituita al proprietario.