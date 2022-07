Ciclisti in divisa nei parchi e sugli argini per offrire una sicurezza diffusa alla città

Questura di Padova e Assindustria si stringono la mano per potenziare la sicurezza della città, a cominciare dalle aree verdi e le zone arginali. Con l'aumento inevitabile di persone che nel cuore dell'estate fruiscono del verde comunale per fare sport e stare in relax a cielo aperto, è nata l'idea di realizzare anche a Padova servizi di controllo del territorio in sella a mountain bike, per poter essere presenti dove non si arriva agevolemente con i mezzi a motore. La SquadraBike della Questura, che sarà coordinata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, si dedicherà quindi al pattugliamento dei parchi e giardini pubblici, degli argini, senza tralasciare le aree del centro storico e dei quartieri meno centrali, dove, specie nei pomeriggi del sabato, il livello di affollamento o la conformazione urbanistica rende meno agevole il transito delle forze di Polizia a bordo di veicoli.

Gli agenti impiegati hanno superato un breve ed intenso percorso di formazione, in cui oltre agli aspetti prettamente operativi e di Polizia, si sono affrontate tematiche di medicina dello sport, nutrizione, idratazione, razionalizzazione del dispendio energetico, anche con la collaborazione dei tecnici del Gruppo Sportivo Fiamme Oro di Padova. Questa mattina al parco Fenice, il questore Antonio Sbordone, con il presidente di Assindustria Venetocentro Leopoldo Destro, ha presento l’iniziativa. "Mi preme innanzitutto ringraziare il presidente Destro e Assindustria Venetocentro per il concreto e decisivo supporto. Anche in questa occasione ci sono a fianco per la realizzazione di una nuova iniziativa per la sicurezza della città. Le grandi superfici di verde pubblico e i lunghi percorsi arginali, sono spazi che vanno vissuti in sicurezza. Una città nella città, con le sue regole e le sue particolari esigenze. Non trascureremo però di utilizzare i nostri agenti in mountain bike anche in contesti diversi, in coordinamento con le Volanti e le pattuglie in moto della Polizia",

Il Presidente di Assindustria Venetocentro ha così dichiarato: “’Esserci sempre’, il motto del 170° anniversario della Polizia, coglie appieno la riconoscenza e la vicinanza che le imprese di Padova e Treviso, come parte viva e attiva della nostra comunità, esprimono al questore Sbordone e alla Polizia di Stato, per la sua vocazione a essere interprete dei compiti a garanzia della tutela delle libertà e della sicurezza dei cittadini. E' con grande gioia e orgoglio, quindi, che abbiamo voluto sostenere l’iniziativa della nuova SquadraBike, con la dotazione di cinque mountain bike per gli Agenti di Polizia, per favorire un controllo del territorio sempre più diffuso, con logiche di prossimità, che dia sicurezza e serenità ai cittadini, anche nei luoghi sempre più vissuti da ragazze, ragazzi e famiglie nel loro tempo libero".