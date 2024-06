Sicurezza: in un anno, 222.129 richieste d'aiuto al 112

Oggi, 5 giugno, festa dell'Arma, i carabinieri hanno diramato le statistiche dell'ultimo anno di attività. Numeri che mettono in evidenza la costante presenza dei carabinieri sul territorio al servizio della collettività.

Andamento della delittuosità

Negli ultimi 12 mesi i carabinieri del comando provinciale di Padova hanno proceduto per 28.979 reati che rappresentano il 91,4% del totale in provincia. Il dato è tendenzialmente costante rispetto all’analogo periodo tra il primo giugno 2022 e il 31 maggio 2023.

Attività preventiva

In aumento i dati relativi alle attività di controllo del territorio. Sono stati svolti 38.620 servizi di controllo del territorio (+3.7 % rispetto ai 37.240 del periodo precedente) per 105 pattuglie al giorno e 211.295 ore di controllo del territorio (+3% rispetto alle 206.100 del periodo precedente), nel corso dei quali sono stati complessivamente controllati su strada: 123.065 persone, con una media di 337 al giorno e 767.626 mezzi, 210 al giorno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Attività di prossimità

Degno di nota è il dato relativo all’attività di vicinanza al cittadino. Nel periodo intercorso tra il primo giugno 2023 e la fine di maggio 2024, sono state gestite 222.129 chiamate al 112, in aumento del 4,5% rispetto alle 212.524. Sono state accolte nelle caserme della provincia 103.963 persone per una media di 285 al giorno, in aumento del 2% rispetto ai 101.838 del periodo precedente.

Militari feriti in servizio

E' aumentata l’aggressività nei confronti dei carabinieri durante il servizio istituzionale: 25 militari sono rimasti feriti. Il dato è in aumento del 56% rispetto ai 16 militari feriti dei 12 mesi precedenti.

Attività repressiva

Dal punto di vista dell’attività repressiva sono state tratte in arresto 636 persone (+17.3% rispetto alle 542 del periodo precedente). Sono state denunciate 6.249 persone (+ 7.8% rispetto alle 5.799 del periodo precedente). Sono state sequestrate o ritirate complessivamente 281 armi e 5.536 munizioni.

Omicidi

Negli ultimi dodici mesi sono stati sei gli omicidi, di cui 2 femminicidi e 3 quelli tentati, i cui presunti autori sono stati tutti arrestati. Il dato è in aumento rispetto ai 3 omicidi consumati nel periodo precedente.

Violenza di genere

Particolare attenzione è stata rivolta anche al fenomeno della violenza di genere. I carabinieri del comando provinciale sono stati quotidianamente impegnati, con grande energia, sia nell’attività di prevenzione che in quella di repressione delle diverse fattispecie di reato in cui si declina la violenza soprattutto nell’ambito di una relazione affettiva. In particolare, per quanto riguarda le vittime di sesso femminile, numerosi sono stati gli interventi di iniziativa poi sviluppati con la procedura d’urgenza del "codice rosso”. Fondamentale il coordinamento dell'autorità giudiziaria e il supporto degli enti e delle associazioni impegnate nella tutela dei diritti delle donne. Le condotte delittuose accertate sono in sensibile aumento, conseguenza di un’emersione del fenomeno. I maltrattamenti in famiglia, 383 (+74 % rispetto ai 220 del periodo precedente. Gli atti persecutori, 228 (+33.3% rispetto ai 171 del periodo precedente). I reati di violenza sessuale, 71 (+6% rispetto ai 67 del periodo precedente). Per offrire uno spaccato della violenza contro le donne in provincia di Padova, si consideri che l’Arma, ad oggi nell’ambito dei reati “codice rosso” ha tratto in arresto 34 soggetti (+183 % rispetto ai 12 del periodo precedente). Ha denunciato in stato di libertà 342 persone (+ 51.3 % rispetto ai 226 del periodo precedente). Sono state inoltre eseguite ulteriori 138 misure cautelari e precautelari dell’allontanamento dalla casa familiare.