Aggredisce i poliziotti con un martello: arresto e Daspo Willy

Ha molestato i clienti di un megastore, ha creato un senso di degrado di fronte ai negozi, ha mostrato poca collaborazione con i vigilantes che l'hanno invitato ad allontanarsi. Ha aggredito i poliziotti con un martello. Per un uomo italiano di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine, originario della provincia di Vicenza, oggi 19 gennaio è scattato l'arresto. Nell’ambito dell’attività di prevenzione svolta dalla Polizia di Stato di Padova, un equipaggio del commissariato Stanga, questa mattina, poco prima delle 8 in via Venezia nei pressi del Centro Giotto, ha arrestato un uomo senza fissa dimora per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

La cronaca

La pattuglia è stata fatta intervenire dalla centrale operativa del 113 nel parcheggio posteriore del Centro Giotto, in via Venezia, per segnalazione di una persona molesta. Una volta arrivati sul luogo dell'emergenza gli agenti hanno preso contatti con il personale di Vigilanza che, poco prima, ha incrociato l’uomo molesto, avendolo trovato a dormire a terra nel parcheggio, all’esterno dell’esercizio commerciale. Nel tentativo di allontanarlo, questi si è opposto mostrandosi molto agitato, motivo per cui i vigilanti hanno chiesto aiuto al 113. I poliziotti hanno constatato sin da subito l’effettiva poca collaborazione della persona. Il 34enne si è opposto alle richieste dei poliziotti, tentando di colpo di aggredirli con un martello che aveva occultato dietro la schiena. A seguito di una breve colluttazione con uno degli operatori del commissariato Stanga, l’uomo è stato definitivamente reso inoffensivo e accompagnato in Questura dove, a seguito degli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto

per la resistenza a pubblico ufficiale.

I provvedimenti

Il questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha subito attivato anche personale della divisione anticrimine che ha così provveduto a notificare al cittadino di Vicenza, noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio, il foglio di via obbligatorio con effetto immediato per 4 anni, nonché, il divieto di accesso ai pubblici esercizi, il cosiddetto Daspo Willy, per la durata di 3 anni, per tutti i locali di Padova e della provincia, essendo i fatti avvenuti in prossimità degli esercizi

pubblici presenti all’interno del centro commerciale.