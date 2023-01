B&B abusivi, sale da gioco d'azzardo improvvisate e condizioni igieniche precarie

Terza maxi operazione interforze ieri sera, 12 gennaio, in zona stazione, all’interno della Torre Belvedere. Gli agenti della Divisione Anticrimine e dell’Upgsp della Questura, unitamente ai carabinieri, alla Guardia di finanza, alla Squadra amministrativa della Polizia locale, hanno fatto ingresso nell’imponente edificio di 18 piani, la Torre Belvedere, con ingresso in via Tommaseo e piazzale Stazione. Entrambe le area interne al palazzo, suddivise da due scalinate, sono state oggetto dei controlli da parte del personale intervenuto, ognuno per la parte di propria competenza.

Verifica dei presenti

I controlli congiunti delle diverse forze di polizia hanno portato all’identificazione di 135 persone, di diverse nazionalità. Tra questi la maggior parte di nazionalità cinese, del Bangladesh, Pakistan, Egitto e Jamaica, 32 con precedenti di polizia a carico. Con l’ausilio del secondo Reparto Mobile, gli agenti in divisa hanno proceduto al controllo di numerosi appartamenti e, grazie alla presenza di personale dell’ufficio Immigrazione, sono state sottoposte ad accertamenti le posizioni sul territorio nazionale di due cittadini extracomunitari privi di documenti, entrambi cinesi, che oggi, 13 gennaio, sono stati espulsi uno mediante accompagnamento ad un Centro di Permanenza e l’altro mediante ordine del questore a lasciare il territorio in 7 giorni.

Controllo dei locali

Gli uomini in borghese della locale Squadra mobile e della Digos hanno individuato in un appartamento dei tavoli da gioco, senza tuttavia la presenza di giocatori, mentre altri locali sono stati trovati con una organizzazione interna, strutturata con numerosi letti in fila in più stanze, tale da far presumere la presenza di B&B abusivi con annessa ristorazione illegale. Nei prossimi giorni verranno effettuati in merito ulteriori indagini. Proprietà, contratti di locazione e documentazione attestante la sicurezza degli impianti all’interno delle abitazioni sono al vaglio dei competenti uffici. In alcuni appartamenti è emersa una situazione di degrado dovuta alla compresenza al loro interno, di una pluralità di persone sproporzionata rispetto all’abitabilità degli stessi e a condizioni igienico sanitarie precarie. Grazie al contributo dell’unita Cinofila, all’esterno dell’edificio, occultati sotto una saracinesca sono state trovate 24 dosi di marijuana ed una di hashish per un peso complessivo di circa 25 grammi di droga.