Degrado all'ex caserma Prandina: arrestato pusher

Lotta allo spaccio e al degrado. A seguito di alcune segnalazioni pervenute al 112, oggi 2 luglio, nelle prime ore della mattinata i carabinieri hanno effettuato un controllo straordinario nell'area dell'ex caserma Prandina di Padova. Il bilancio è di una persona arrestata e una seconda segnalata al prefetto. L'attività delle forze dell'ordine di monitoraggio dell'area proseguirà senza sosta anche nelle prossime settimane essendo questo sito spesso appetibile a sbandati per bivaccare.

Cosa è successo

Nella mattinata odierna i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno proceduto al controllo dell’area dismessa dove è stata segnalata la presenza di alcune persone. A seguito del sopralluogo, i militari hanno sorpreso all’interno di un capannone abbandonato due giovani stranieri: un ventenne egiziano, irregolare, già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio poiché sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso complessivo di gr. 30,22. La droga è stata sequestrata. Un 18enne tunisino, invece, anch'egli irregolare, già noto alle forze dell’ordine è stato segnalato al prefetto di Padova in qualità di assuntore, poiché sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di 1,44 grammi di hashish. Droga anch'essa contestualmente sequestrata.