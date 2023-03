Prima un'esplosione, poi le fiamme: 9 feriti in una palazzina

Qualche minuto prima delle 17 odierne, 8 marzo, in via Borelli in un condominio di quattro piani, si è udita un'esplosione. Pochi istanti dopo da un appartamento si sono sprigionate le fiamme. Paura all'Arcella. Il bilancio che poteva essere ben più grave è di 9 persone portate in ospedale non in pericolo di vita. Sette sono adulti, quattro portati in via Giustiniani e 3 all'Osa e due bambini al pronto soccorso pediatrico. Decine di pasanti hanno subito capito che era accaduto qualcosa di grave e si sono radunati attorno al condominio. Al primo piano è presente un noto negozio di prodotti per l'igiene della casa e della persona.

I soccorsi

Subito dopo l'allarme in via Borelli sono arrivati più operatori dei Vigili del fuoco con mezzi attrezzati per arrivare all'appartamento interessato dalla fiamme, i sanitari del Suem 118 e gli agenti della sezione Volanti della Questura per gli accertamenti del caso. L'area è stata transennata per evitare che possibili curiosi si avvicinassero alla zona teatro della bonifica. I coinvolti sono stati trasportati in ospedale e dopo tutti gli accertamenti del caso le loro condizioni non destano preoccupazione. La viabilità ha subito rallentamenti. Anche una pattuglia della polizia locale è intervenuta per ridurre al minimo i disagi degli utenti. Durante le operazioni di messa in sicurezza il condominio è stato evacuato a scopo precauzionale. Le attività si sono completate in tarda serata.