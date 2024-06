Ubriaco, riempie di botte la moglie e i figli minorenni: arrestato dai carabinieri

Picchia a sangue la moglie e i figli minori. Arrestato. I carabinieri del Radiomobile di Padova hanno messo le manette ai polsi in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, ad un 55enne egiziano, già noto alle forze dell’ordine, in Italia senza fissa dimora. I fatti si sono verificati nel corso del pomeriggio di ieri 27 giugno presso una struttura ricettiva di via Trieste dove era stato segnalato un uomo alloggiato che ha aggredito violentemente la moglie convivente in presenza dei figli minori. I militari prontamente raggiunta la struttura ed individuato l’alloggio hanno accertato che la porta d’ingresso era chiusa a chiave dall’interno e solo dopo aver rassicurato gli occupanti della presenza delle forze dell’ordine veniva aperta.

L'intervento

I militari raggiunto l’interno dell’alloggio hanno trovato in camera da letto una donna disperata in lacrime con evidente ecchimosi all’occhio destro la quale ha riferito di essere stata poco prima brutalmente percossa dal marito ubriaco all’interno della cucina in presenza dei figli minori che cercavano invano di difenderla. I militari hanno rintracciato l’uomo ancora presente all’interno della cucina il quale dopo un primo tentativo di resistenza è stato bloccato e arrestato. La donna con i figli minori a seguito delle lesioni subite sono stati trasportati in ospedale da personale medico del Suem 118 per le cure del caso. Raccolte le testimonianze e ricostruita la dinamica dei fatti, l’uomo arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato associato alla Casa Circondariale di Padova. I carabinieri del comando provinciale di Padova quotidianamente impegnati con grande energia sia nell’attività di prevenzione che in quella di repressione delle diverse fattispecie di reato contemplate nel “codice rosso”, dall’inizio dell’anno hanno tratto in arresto 23 persone, denunciate a piede libero 156 ed eseguite 20 misure cautelari e precautelari dell’allontanamento dalla casa familiare.