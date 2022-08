Un incendio distrugge un ricovero attrezzi. Ferita una persona

Incendio, stanotte, 23 agosto 2022, in via Brofferio a Padova. Attorno alle 5 le fiamme sono divampate in un box esterno ad una abitazione. Si registra un ferito.

Un ferito

Un uomo, svegliandosi nel cuore della notte ha tentato di spegnere il rogo, ma è rimasto ustionato ad una gamba. Accompagnato prontamente in ospedale dal personale medico del Suem 118, le sue condizioni non destano preoccupazione.

L'intervento

Sul luogo del rogo sono intervenuti i pompieri che hanno subito circoscritto l'area e spento le fiamme. All'interno del magazzino vi era materiale di scarto facilmente infiammabile e una bombola di gpl. Indagini in corso da parte dei Vigili del fuoco per scoprire l'origine dell'incendio. Al momento si escluderebbe la matrice dolosa. L'attività di messa in sicurezza del ricovero attrezzi di via Bofferio è terminata attorno alle 7,30