Botte e umiliazioni alla tredicenne: baby bulle identificate dalla polizia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un film già visto: da una parte giovani ragazze che desiderano emergere nel branco attraverso la violenza, dall'altra una vittima fragile, che nulla può al cospetto di ragazze "brave" a risolvere i problemi adolescenziali solo con le botte, le umiliazioni e la prevaricazione. Si può sintetizzare così una vicenda cominciata ieri mattina 24 gennaio con un'aggressione di due quattordicenni, ai danni di una tredicenne e finita oggi, 25 gennaio, con l'identificazione delle responsabili. Della vicenda, vista la minore età, sono state messe al corrente anche le rispettive famiglie.

La app YouPol

Ieri mattina, per futili motivi, le due ragazze hanno umiliato e colpito a calci e pugni una tredicenne. Il tutto, come da copione, è stato ripreso da uno smartphone ed in pochi minuti il video è diventato virale tra gli studenti. E' arrivato anche in una chat di genitori e qualcuno ha pensato bene di inoltrarlo alla app YouPol della Questura. Gli investigatori della Squadra mobile, con gli spunti investigativi raccolti, si sono messi subito al lavoro e nella mattinata odierna hanno intercettato le tre scuole dove studiano la vittima e le due baby bulle.

Polizia a scuola

In piena collaborazione con i rispettivi dirigenti scolastici, gli investigatori hanno identificato tutte e tre le persone protagoniste del pestaggio di ieri e vista la minore età hanno avvisato e contattato anche le rispettive famiglie. E' stata anche preparata un'informativa che è stata inoltrata alla Procura per i Minorenni di Venezia.

La piaga delle baby gang

Il canovaccio di quanto accaduto ieri mattina è venuto alla luce nella giornata odierna è purtroppo l'ultimo episodio di bullismo che si verifica a Padova e che vede sempre più spesso giovani ragazze tra i protagonisti in negativo. Alla luce di questa pericolosa tendenza, forze di polizia e scuole del territorio stanno ottimizzando gli sforzi per stroncare ogni tipo di reato di questa fattura che se spesso non lascia particolari strascichi alle vittime sul fronte fisico, rischia di provocare ferite indelebili sul fronte psichico con tutte le conseguenze del caso nella crescita di ogni persona coinvolta. Nel pomeriggio, nel frattempo, il papà della vittima si è recato in via Rismondo alla stazione dei carabinieri di Padova Principale per formalizzare regolare denuncia.