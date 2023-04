Senza biglietto, litiga con il controllore e spintona i carabinieri: denunciato

E' stato un 25 aprile movimentato quello che ha vissuto un marocchino di 37 anni. Sottoposto a controllo del documento di viaggio su un bus in stazione a Padova, ha rifiutato di farsi identificare. All'arrivo dei carabinieri è diventato ancora più aggressivo e alla fine è stato denunciato. Nessuno dei passeggeri e del personale di bordo ha necessitato delle cure del pronto soccorso.

La cronaca

Senza biglietto il controllore chiama i carabinieri, denunciato. I carabinieri della Sezione Radiomobile Padova hanno denunciato un cittadino marocchino di 37 anni in Italia senza fissa dimora, per interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità. La pattuglia è intervenuta nella zona dello scalo ferroviario dopo una chiamata alla centrale operativa del 112 ricevuta dagli accertatori di Bus Italia perché l’uomo stava usufruendo del servizio in autobus senza biglietto. Quando è stato sorpreso dai controllori non ha voluto fornire i propri dati anagrafici, perché sapeva che se lo avesse fatto, gli sarebbe arrivata una multa. Una volta arrivata la pattuglia dei militari anche a loro non ha voluto fornire le proprie generalità. Ha cominciato a spintonarli fino a quando non è stato reso inoffensivo. Ora oltre alla sanzione, dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per quanto commesso.