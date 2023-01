«Io dall'autobus non scendo»: botte ai carabinieri e inevitabile arresto

Quando la corriera di Busitalia è arrivata al capolinea della stazione non ne voleva sapere di scendere nonostante l'autista l'abbia invitato più volte a liberare il sedile e lasciare sgombro il mezzo. Inevitabile è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

La cronaca

Ieri sera, 9 gennaio alle 21 un uomo di 50 anni, T.M. di Padova, già noto alle forze dell'ordine, ha litigato con l'autista perchè non voleva abbandonare l'autobus. Dopo l'arrivo dei carabinieri, invece di tranquillizzarsi, è andato letteralmente fuori di testa. Ha pronunciato frasi offensive verso il personale in divisa e pur di sfuggire al controllo ha cominciato a sferrare calci e pungi all'indirizzo dei carabinieri. E' stato reso inoffensivo e accompagnato in caserma. Dopo aver messo al corrente il pubblico ministero di turno, i carabinieri l'hanno arrestato per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale oltre ad interruzione di pubblico servizio. Non è dato sapere cosa l'abbia portato ad avere un comportamento così violento che di fatto l'ha messo in un mare di guai.